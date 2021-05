Mesut Özil (32) ist im absoluten Liebesglück! Neben seiner Karriere als Fußballprofi ist der gebürtige Gelsenkirchener mittlerweile auch verheiratet und stolzer Vater einer kleinen Tochter. Bereits im Sommer 2019 gaben sich der Kicker und seine Partnerin Amine Gülse (28) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Anlässlich des Geburtstags der Beauty wandte sich Mesut nun mit einer süßen Liebeserklärung im Netz an seine Traumfrau!

"Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", teilte Mesut stolz via Instagram mit. Passend dazu postete der Sportler einen Schnappschuss, der ihn mit einem strahlenden Lächeln an der Seite seiner Frau zeigt, die einen XXL-Blumenstrauß mit roten Rosen in der Hand hält. "Danke, dass du immer bei mir bist. So froh, dass ich dich habe. Ich liebe dich", schwärmte der 32-Jährige überglücklich.

Mesut und seine Liebste scheinen noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag. Vor genau einem Jahr widmete der Fußballer seiner Gattin ebenfalls einen emotionalen Post. Eine andere Frau an seiner Seite könnte sich Mesut also gar nicht vorstellen: "Danke, dass du eine so wundervolle Frau und liebevolle Mutter bist!"

Mesut Özil

Amine Gülse

Amine Gülse und Mesut Özil

