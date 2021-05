Heidi Klum (47) lässt ihr Kleidchen im Wind wehen! Am 27. Mai steht die Beauty für das Germany's next Topmodel-Finale wieder vor der Kamera. Bis dahin gönnt sie sich mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) und ihren Kids eine Auszeit in ihrer Wahlheimt Los Angeles. Dort erwischten Fotografen die vierfache Mutter nun aber ausnahmsweise mal ohne ihre Liebsten. Gut gelaunt führte Heidi ein luftiges Frühlingskleidchen aus.

Am Mittwoch war die 47-Jährige in Los Angeles unterwegs, um sich mit einem kühlen Getränk zu erfrischen. Heidi trug ein luftiges Hemdkleid und schlürfte genüsslich ihren Eiskaffee. Dass sie dabei von Paparazzi fotografiert wurde, störte sie keineswegs. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin winkte sogar fröhlich in die Kameras.

Es ist ein ungewohntes Bild, Heidi mal ohne ihren Tom zu sehen. Für gewöhnlich sind die beiden unzertrennlich. Selbst während der GNTM-Dreharbeiten hatte sie nur den Tokio Hotel-Gitarristen im Kopf. In der neuesten Folge rief sie ihn – sehr zum Missfallen der Zuschauer – sogar gleich mehrfach an. Ob sie sich nach ihrem Coffeeshop-Ausflug direkt wieder auf den Weg zu ihm machte?

Getty Images Heidi Klum

RB/Bauergriffin.com / MEGA Model Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom

