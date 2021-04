Heidi Klum (47) möchte ihren Tom (31) offenbar auch am Germany's next Topmodel-Set nicht missen. Seit knapp drei Jahren gehen die Wahlamerikanerin und der Musiker gemeinsam durchs Leben und weichen einander kaum von der Seite. Kein Wunder, dass Tom seine Liebste auch zu den Dreharbeiten der Show in Deutschland begleitete. Vor der Kamera war bis jetzt allerdings nur sein Zwillingsbruder Bill (31) zu sehen – als Gastjuror. In der vergangenen Folge wurde jedoch immer wieder gezeigt, wie Heidi ihren Mann per FaceTime anrief. Bei den Zuschauern sorgte das für Aufregung!

Einigen Twitter-Usern waren Heidis zahlreichen Telefonate mit Tom einfach zu viel. "Wie oft facetimed sie bitte mit Tom? Sind die echt so ein Cringe-Couple, das sich 24/7 sehen muss? Himmel hilf, lass es nur Show sein. Sowas ist nicht cute", beschwerte sich ein Zuschauer. Ein anderer schrieb: "Niemanden interessiert, was Tom macht." Zudem machten sich einige Fans darüber lustig, dass der Tokio Hotel-Gitarrist in der vergangenen Folge gefühlt fast mehr Sendezeit als die Kandidatinnen Ashley Amegan und Luca Vanak in der ganzen Staffel hatte.

Heidis ständige Anrufe bei Tom waren aber nicht die einzige Sache in der Episode, mit der sich einige Zuschauer nicht anfreunden konnten: Die Nachwuchsmodels mussten sich in der Show schon zum zweiten Mal komplett nackt zeigen. Andere Herausforderungen wie in den Vorjahren – Shootings mit Male-Models oder Tieren – gab es bisher dagegen nicht. "Die Kreativschmiede von GNTM hat sich für diese Folge brillante neue Dinge einfallen lassen, die diese Staffel so noch nicht gesehen hat", kommentierte eine Twitter-Nutzerin ironisch.

Getty Images Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

