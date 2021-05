Prinzessin Charlotte (6) bekommt doch ihr Geburtstagsposting! Die Tochter von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) ist heute sechs Jahre alt geworden. Es gilt eigentlich als Tradition, dass die britische Königsfamilie zu solchen Anlässen aktuelle Bilder der kleinen Royals im Netz teilt. Da Charlottes Eltern kurz vor ihrem Ehrentag aber eine Social-Media-Pause ankündigt hatten, befürchteten die Follower, kein niedliches Foto der Kleinen zu bekommen. Doch das dürfte die enttäuschten Fans nun wieder gnädig stimmen: Denn die Queen (95) teilte jetzt einen wirklich goldigen Schnappschuss von Charlotte!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Monarchin kriegen die Abonnenten nun Charlottes hübsche Aufnahme zu sehen, auf der sie megahappy in die Kamera grinst. "Wir wünschen Prinzessin Charlotte heute alles Gute zu ihrem sechsten Geburtstag", heißt es in der Bildunterschrift. In den Kommentaren sind nicht nur zahlreiche Geburtstagswünsche der Community zu finden, sondern auch Bemerkungen darüber, dass Charlotte ihrer Uroma total ähnlich sehe.

"Bin ich die Einzige, die die Ähnlichkeit zu Queen Elizabeth sieht?" fragt sich eine Userin. Charlottes Großvater Prinz Charles (72) scheint ebenfalls begeistert von dem Pic zu sein. Denn der 72-Jährige hat den Beitrag in seiner Story gepostet, um seine Enkelin zu ehren.

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz William in Kanada, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de