Irina Schlauch begibt sich im deutschen TV als erste lesbische Frau auf die Suche nach der großen Liebe! Am 25. Mai geht die Kuppelshow Princess Charming bei dem Streaminganbieter TVNow an den Start: In den neuen Folgen macht die Kölner Rechtsanwältin auf der griechischen Insel Kreta Bekanntschaft mit 20 Single-Frauen – romantische Highlights sind also vorprogrammiert! Aber auf welche besonderen Momente dürfen sich die Zuschauer bei "Princess Charming" freuen? Irina gibt jetzt einen ersten Ausblick...

"Meine Reise als Princess Charming war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin", schwärmt Irina nach den Dreharbeiten in einer RTL-Pressemitteilung. Sie habe auf Kreta nicht nur wundervolle Menschen kennengelernt, sondern auch neue Seiten an ihr selbst entdeckt. "Die erste Staffel von 'Princess Charming' bietet Unterhaltung, Romantik und einige Überraschungsmomente", betont die Rechtsanwältin.

Genau wie im schwulen Pendant Prince Charming dürfen aufregende Rendezvous natürlich auch bei "Princess Charming" nicht fehlen. "Ich hatte traumhaft schöne Dates, wie eine Bulli-Fahrt über die Insel mit romantischem Sonnenuntergang", ruft sich Irina in Erinnerung. Actionreich wurde es zudem bei einer Quadtour und beim Stand-up-Paddling.

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch

