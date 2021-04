Es ist so weit: Seit im vergangenen Herbst angekündigt wurde, dass es eine weibliche Version von Prince Charming geben würde, warteten die Fans gebannt auf neue Details. Anfang des Monats kamen dann endlich die News: Es wurde bekannt gegeben, dass Irina Schlauch Deutschlands erste Princess Charming sein wird. Doch viele Fragen um die neue Show blieben nach wie vor ungeklärt. Jetzt steht fest, wann die Sendung losgeht.

In einem Video, das die Produzenten der Show auf Instagram posteten, begrüßte Irina zunächst Kim Tränka als dritten Prince Charming. Dann kam sie auf ihr Debüt zu sprechen: "Meine Reise startet bereits am 25. Mai auf TVNow." Die 30-Jährige sorgte dabei für Vorfreude auf das neue Format: "Ihr könnt euch auf romantische Dates, heiße Flirts und wilde Partys freuen."

Damit sind alle Fans des Flirtformats schon mal einen großen Schritt weiter. Doch die Rechtsanwältin kündigte bereits an, sich zeitnah wieder mit Neuigkeiten zu melden: "Welche Singles in Griechenland auf mich gewartet haben, das erfahrt ihr auch schon bald!" Die Wartezeit wird also auch weiterhin mit interessanten Infos versüßt werden.

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

