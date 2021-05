Hat sie wieder einen neuen Partner an ihrer Seite? Anfang Februar schockierten Ashley Benson (31) und Musiker G-Eazy (31) ihre Fans mit einer unschönen Nachricht: Nach nur neun Monaten Beziehung gehen die zwei schon wieder getrennte Wege. Doch ganz offensichtlich hat vor allem die Pretty Little Liars-Darstellerin keinen Grund, Trübsal zu blasen: Ashley wurde vor wenigen Tagen mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite erwischt!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 31-Jährige am Donnerstagabend mit einem Unbekannten in West Hollywood. Nacheinander betritt das Paar auf den Aufnahmen das Szenerestaurant Delilah. Doch damit nicht genug! Augenzeugen sollen gesehen haben, wie die beiden gemeinsam das Lokal wieder verlassen haben und zusammen in ein Auto gestiegen sind. Total vertraut sollen sich Ashley und der mysteriöse Hottie unterhalten haben.

Erst kürzlich sah es allerdings schwer nach einem Liebescomeback mit ihrem Ex-Freund G-Eazy aus. Fotografen hatten die Schauspielerin und den 31-Jährigen nämlich gemeinsam in einem Luxuswagen abgelichtet. Während es sich die Blondine auf dem Beifahrersitz gemütlich gemacht hatte, hatte ihr angeblicher On-Off-Freund den luxuriösen Schlitten gefahren.

Anzeige

Photographer Group/MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Februar 2021

Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson im April 2021

Anzeige

P&P / MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de