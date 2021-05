Fiona Erdmann (32) ist in tiefer Trauer: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte eine Fehlgeburt. Auf Instagram teilte die Mutter eines Sohnes die erschütternde Nachricht mit ihrer Community. Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Babybauchs schrieb sie am Freitag: "Seit Mittwoch [...] ist unser Herz gebrochen!" Nach einer Routineuntersuchung beim Arzt konnten bei ihrem ungeborenen Kind keine Herztöne festgestellt werden. Fiona war bereits in der 18. Schwangerschaftswoche und sie und ihr Partner Mohammad hatten schon einen Namen für ihren Nachwuchs.

