David Beckham (46) darf sich zu seinem Ehrentag über zahlreiche Glückwünsche freuen! Der ehemalige Fußballprofi feierte am 2. Mai seinen Geburtstag. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Frauenschwarm wurde bereits 46 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmete auch sein Sohn Brooklyn (22) dem Briten liebe Worte im Netz – und kramte für den Gruß einige intime, zuckersüße gemeinsame Fotos aus seiner Kindheit heraus.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Fotograf am Sonntag mehrere Bilder, die ihn mit seinem Papa zeigen. Auf einem Foto sitzt Brooklyn als Kleinkind auf dem Schoß seines Vaters, auf einem anderen Schnappschuss hält der Kicker seinen Sohn offenbar kurz nach der Geburt im Arm. Zu den Aufnahmen schrieb der 22-Jährige: "Happy Birthday an den großartigsten Vater. Ich hoffe, ich werde auch so ein toller Vater wie du. Ich liebe dich so sehr!"

Doch nicht die rührenden Zeilen des Wahl-New-Yorkers begeisterten seine Follower am meisten – sondern die Throwback-Fotos des Geburtstagskindes. "David war so attraktiv und das ist er immer noch", staunte ein Fan in den Kommentaren. Wie gefallen euch die Schnappschüsse? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham David Beckham mit seinem Sohn Brooklyn, circa März 1999

Anzeige

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham im September 2019

Anzeige

Getty Images David Beckham mit Söhnchen Brooklyn im Mai 2001

Anzeige

Wie gefallen euch die Fotos aus Brooklyns Posting? Wirklich richtig cool! Mein Fall sind sie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de