Happy Birthday David Beckham (46)! Der einstige Profikicker feiert heute seinen 46. Geburtstag – und mehr als die Hälfte seines Lebens verbringt er bereits mit seiner Ehefrau Victoria (47). Das ehemalige Spice Girl und er lernten sich 1997 kennen und gelten seither als das Promi-Traumpaar schlechthin. Wie glücklich Vic mit ihrem Liebsten offenbar immer noch ist, verdeutlicht sie nun im Netz. Die vierfache Mutter findet an seinem Ehrentag rührende Worte für ihren David!

Via Instagram teilt die Beauty nun ein süßes Pic von ihrem Gatten und gratuliert ihm unter dem Beitrag zum Geburtstag: "Für meinen besonderen Ehemann und den allerbesten Vater alles Gute zum Geburtstag. Wir lieben dich alle so sehr", lauten ihre emotionalen Zeilen für David. Doch nicht nur Victorias Liebeserklärung, sondern auch das strahlende Lächeln der beiden zeigt einmal mehr: Die beiden scheinen heute noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag.

In ihrer Story präsentiert Victoria schon eines der Geschenke, welches er offenbar bekommen hat – und zwar einen riesigen Ballon, der wohl David darstellen soll. Darunter scherzt sie: "Ich sehe da auf jeden Fall Ähnlichkeiten." Auch Davids Sohn Romeo Beckham schickt ihm bereits virale Glückwünsche. Der 18-Jährige ehrt seinen Papa unter einem gemeinsamen Foto, auf dem beide herzlich lachen.

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham im Mai 2014

Instagram / victoriabeckham Ein David Beckham-Ballon

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham, 2021

