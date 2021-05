Ist Bianca Claßen (28) jetzt im Beauty-Wahn? Die YouTuberin hatte sich vor wenigen Wochen unters Messer des Schönheits-Docs gelegt: In einer Kombi-OP wurden der zweifachen Mutter sowohl die Brüste vergrößert als auch die Nase korrigiert. Mit den Ergebnissen zeigte sich die Blondine bisher sehr zufrieden. Hat Bibi nun noch weitere Eingriffe geplant – oder ist das Thema für sie erledigt?

In einem neuen YouTube-Video beantwortete die Frau von Julian Claßen (28) diese Frage ganz ehrlich. Wie die Kölnerin erklärte, habe sie eigentlich keinen weiteren OP-Wunsch mehr – jedoch: "Vielleicht mein Bauchnabel. Ich hatte in der zweiten Schwangerschaft einen Nabelbruch und der sieht natürlich jetzt nicht mehr so aus wie vorher", überlegte Bibi. Im Falle ihres Nabels sei es aber weniger die Optik als mehr ihre Gesundheit, die die 28-Jährige über einen Eingriff nachdenken lässt: "Das kann in seltenen Fällen gefährlich werden, wenn sich da eine Darmschlinge durchquetscht und einklemmt."

Sowohl ihre Nase als auch ihre Brüste ließ sich Bibi aber aus rein optischen Gründen machen – und ist auch mit ihrem Vorbau, der jetzt ein C-Körbchen ausfüllt, inzwischen sehr glücklich. "Es ist wirklich absolut perfekt für meinen Körper", versicherte sie zuletzt.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im April 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

