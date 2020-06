Gemeinsames Tattoo trotz Trennung? Vor wenigen Wochen gaben Colton Underwood und Cassie Randolph ihre Trennung bekannt. Die beiden gingen als Paar aus der amerikanischen Version von Der Bachelor hervor. In dem gemeinsamen Statement gaben sie allerdings zusätzlich bekannt, dass sie weiterhin befreundet bleiben wollen. Dass dieses Vorhaben bisher ganz gut funktioniert, bewiesen kürzlich veröffentlichte Social-Media-Beiträge: Cassie und Colton waren sogar zusammen in einem Tattoo-Studio!

Auf seinem Instagram-Profil postete Colton vor einigen Tagen ein Foto von sich beim Tätowierer. Dazu schrieb er: "Ein Glas Rotwein, ein bisschen Kunst und gute Freunde!" Wie Us Weekly berichtete, soll man kurze Zeit später in der Story von Cassies Schwester gesehen haben, dass die beiden Mädels und Michelles (22) Freund Gregg Sulkin (28) dasselbe Tattoo-Studio aufgesucht haben wie der Ex-Bachelor! Vergleicht man beide Aufnahmen, ist zu erkennen, dass Cassie und Colton sich sogar an einer ähnlichen Stelle tätowieren ließen: Sie an der Außenseite ihres rechten Unterarms und er an der Außenseite seines linken Unterarms.

Möglicherweise ein Freundschafts-Tattoo, um das zu besiegeln, was sich beide nach dem Liebes-Aus vorgenommen hatten? Das behauptete nun ein Insider in Bezug auf den tintenreichen Abend unter Freunden. Dieser sprach von einer rein platonischen Beziehung zwischen den einstigen Verliebten: "Cassie und Colton haben eine großartige Freundschaft, aber das war es auch schon für den größten Teil ihrer Beziehung."

Instagram/coltonunderwood Colton Underwood, Juni 2020

Instagram/cassierandolph Michelle Randolph und Cassie Randoplh, Dezember 2019

Instagram / coltonunderwood Cassie Randolph und Colton Underwood



