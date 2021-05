Verkuschelte Bilder von Kourtney Kardashian (42) sind aktuell keine Seltenheit: Ganz verliebt zeigt sie sich mit ihrem neuen Freund, dem Schlagzeuger Travis Barker (45), online und in der Öffentlichkeit. Doch neben der neuen Beziehung voller aufregender Momente ist Kourtney auch noch Mutter von drei Kindern. Zwischen Pärchenpics und heißen Fotos mit ihrem neuen Partner postete sie nun Aufnahmen von einem süßen Kuschelmoment mit ihrem jüngsten Sohn Reign (6).

In einem Post auf Instagram teilt der Keeping up with the Kardashians-Star kürzlich zwei knuffige Schnappschüsse von sich und seinem sechsjährigen Sohn. Darauf scheint Reign es sich auf dem Schoß seiner Mama gemütlich zu machen und sich ein Küsschen abzuholen. Im letzten Bild des Beitrags sieht man eine Zeichnung mit der Aufschrift: "Küss mich - Reign". Kourtney scheint dieser Aufforderung wohl sofort nachgekommen zu sein.

Obwohl sie und Scott Disick (37), der Vater ihrer drei Kinder, seit 2015 getrennt sind, kümmern sie sich liebevoll im Patchwork-Stil um ihre Sprösslinge Mason (11), Penelope (8) und Reign. Dass Kourtney einen neuen Partner hat, scheint für ihren Ex Scott jedoch noch eine Umstellung zu sein. Und das, obwohl dieser selbst eine neue Freundin hat: das 19-jährige Model Amelia Gray (19).

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Sohn Reign

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick an seinem Geburtstag

