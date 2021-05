Da kommt wohl jemand eher nach dem Papa! Gemeinsam mit ihrem Ex Scott Disick (37) bekam Kourtney Kardashian (42) drei Kinder: Mason (11), Penelope (8) und Reign Disick (6). Ihre kleinen Lieblinge sind der ganze Stolz der Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit – daraus macht sie kein Geheimnis. So veröffentlicht sie auch ständig Fotos von ihrem Nachwuchs auf Social Media. Doch erst auf brandneuen Paparazzi-Fotos fällt jetzt auf: Kourtneys Ältester ist enorm gewachsen!

Fotografen lichteten das Mutter-Sohn-Duo am Dienstag in Malibu ab. Das Detail, was einem sofort ins Auge springt: Der elfjährige Mason ist inzwischen fast so groß wie seine Mutter! Dazu muss man aber sagen, dass Kourtney auch nur niedliche 1,55 Meter misst. So groß, wie Mason jetzt schon ist, wird er seine Mutter wohl schon bald um einige Zentimeter überragen. Aber wird er es auch schaffen, seinen Papa so schnell einzuholen? Denn Scott soll um die 1,80 Meter groß sein.

Auch Masons kleiner Bruder Reign will in Sachen Körpergröße offenbar hoch hinaus. Auf aktuellen Fotos, die Kourtney am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat, wird zumindest deutlich: Der Sechsjährige passt jetzt schon kaum noch auf den Schoss seiner Mama! Doch das hält die 42-Jährige natürlich nicht davon ab, ihn dennoch so innig wie möglich zu knuddeln.

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign Disick

