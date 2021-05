Bei Jessica Paszka (31) könnte es jetzt jeden Moment so weit sein! Gemeinsam mit ihrem Verlobten und Ex-Bachelorette-Kandidaten Johannes Haller (33) erwartet die Influencerin aktuell ihr erstes Kind – das machten die Turteltauben überglücklich im Dezember öffentlich. In den vergangenen Monaten genoss die Beauty ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Schon bald wird sie ihr Baby zum ersten Mal im Arm halten können: Jessi kommt jetzt in den zehnten Schwangerschaftsmonat!

Das verriet die werdende Mutter ihrer Community jetzt in ihrer Instagram-Story: "Morgen bin ich in der 40. Schwangerschaftswoche!" Weiter berichtete Jessi: "Heute geht es zum allerletzten Mal zum Frauenarzt ins Krankenhaus – das ist hoffentlich der allerletzte Termin, bevor es dann wirklich losgeht." Vorbereitet ist die Mama in spe jedenfalls: "Meine Kliniktasche ist fertig gepackt seit einer Woche. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ich bin so was von startklar, das könnt ihr euch nicht vorstellen."

Und wie geht es Jessi so im Schwangerschaftsendspurt? "Wusstet ihr, dass ich schon längst offline sein wollte? Ich habe es bisher aber nicht gemacht, weil es mir einfach so gut geht!", schwärmte Johannes' Auserwählte. "Das hätte ich nicht gedacht, dass man sich am Ende der Schwangerschaft so gut fühlen kann. Ich bin ja jetzt fast in der 40. Woche und ich mache alles wie vorher – bis auf Sport." Das Thema Fitness wolle sie dann aber nach der Geburt schnellstmöglich wieder angehen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021 auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

