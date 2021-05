Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) werden jeden Moment Eltern! Die einstige Bachelorette und ihr Verlobter erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby. Lange dauert es nicht mehr, bis ihre Tochter das Licht der Welt erblicken wird – genau genommen ist der errechnete Geburtstermin bereits in wenigen Tagen. Dass ihre Schwangerschaft so bald schon vorbei ist, macht Jessi nun glatt etwas wehmütig...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty am Samstag das Ergebnis eines Babybauch-Fotoshootings: In einem Tüllkleid posiert Jessi am Strand und hält ihre Kugel liebevoll umschlossen. Zu der Aufnahme erklärte die 31-Jährige: "In wenigen Tagen bin ich Mama und ich werde diese Zeit nie vergessen, in der ich meinen Engel in mir getragen habe. Es hat mich einfach so erfüllt... Das wohl schönste Gefühl auf der Welt!"

Wie Jessi zuletzt mehrfach betonte, konnte sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen. Deswegen störte sie sich auch nicht an ihrem derzeitigen Gewicht von 86 Kilo, wie sie versicherte: "Es ist echt nicht schlimm. Es ist schön!" Stattdessen freue sie sich umso mehr auf ihr kleines Mädchen.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de