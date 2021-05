Wie laufen die Bauarbeiten für das Ferienhaus von Bibi (28) und Julian Claßen (28)? Anfang März hatten die YouTuber verkündet, dass sie sich momentan ein Anwesen in Spanien bauen lassen. Erste Bilder von dem neuen Rückzugsort bekam ihre Fangemeinde Mitte März auch schon zu Gesicht. Seitdem ist bereits über ein Monat vergangen: Was hat sich auf der Baustelle der beiden inzwischen getan?

In ihrem neuesten YouTube-Video beantwortete die Kölnerin die Fragen ihrer Community. Dabei wollte ein neugieriger Fan wissen, wie es mittlerweile um ihr Feriendomizil steht. "Es wurde zum Beispiel in den ganzen Lichthöfen, die wir haben, eine Steinmauer angefangen zu bauen", erklärte Bibi voller Vorfreude.

Außerdem seien die Handwerker dabei, die Treppe des zweistöckigen Hauses zu errichten und die Wände seien bereits verputzt worden. Doch damit nicht genug: Sogar die Fußbodenheizung wurde schon verlegt! "Wenn man jetzt so die Fotos sieht, sieht das einfach aus wie ein komplett anderes Haus", schwärmte die 28-Jährige.

Dass die Villa ein echtes Luxus-Anwesen sein wird, hatten die beiden Influencer in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet: Die Bleibe verfügt über insgesamt sechs Schlafzimmer, wovon jedes Einzelne an ein Bad mit Meerblick anschließt. Außerdem wollen die zwei Turteltauben neben einem Pool sogar einen gläsernen Aufzug bauen lassen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio

