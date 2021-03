Bibi (28) und Julian Claßen (27) zeigen ihr neues Projekt! 2018 bezogen die YouTuber ihr eigenes Haus, in dem sie und ihre zwei Kinder auch heute noch superglücklich sind. Trotzdem sehnen sich die reiselustigen Webstars nach einem Rückzugsort in einem anderen Land. Diesen Wunsch lassen sie jetzt wahr werden: Bibi und Julian lassen sich in Spanien aktuell ein Ferienhaus bauen – und das wird ziemlich luxuriös.

Auf YouTube nahmen die Eheleute ihre Fans nun mit bei einer Tour durch ihr zukünftiges Ferienhaus. Noch ist die zweistöckige Villa eine Baustelle. Doch Bibi und Julian haben Großes vor: Neben einem Wohnzimmer mit offener Küche soll das Anwesen über insgesamt drei Gästezimmer, zwei Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank verfügen. Für jeden dieser Räume ist zudem ein eigenes Bad mit Meerblick geplant.

Doch damit nicht genug: Auf dem Anwesen werden mehrere Terrassen und ein Pool gebaut – ebenso wie ein gläserner Aufzug, der den Influencern und ihren Liebsten ebenfalls einen Blick aufs Meer gewähren wird. Außerdem lassen sich die beiden ein eigenes Kino einrichten. "Damit hat vor allem Julian sich einen großen Traum erfüllt", verriet Bibi.

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Influencer

