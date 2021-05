Ihre Trennung schockierte zahlreiche Fans: Denn Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (34) galten für viele als echtes Traumpaar. Mit der Beziehung platzte auch der Traum vom gemeinsamen Haus auf Mallorca, wo der Ex-Basketballprofi alleine hinzog. Doch genau dort könnten sich die beiden ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten demnächst häufiger über den Weg laufen. Denn Jenny plant offenbar, sich ebenfalls auf der Urlaubsinsel niederzulassen.

Zurzeit lässt Jenny es sich in Palma gut gehen – und sucht offenbar nach einer festen Bleibe! In ihrer Instagram-Story berichtete die Beauty von ihrer Wohnungsrecherche: "Ich habe nachher noch zwei weitere Besichtigungen, die auch ziemlich schön sein werden." Trotz aller Vorfreude scheint die 27-Jährige ihr Herz schon an eine Immobilie verloren zu haben: "Eigentlich habe ich mich schon verliebt... Und ich glaube, die wirds!"

Dass sie in der mallorquinischen Hauptstadt auf ihren Ex-Lover treffen könnte, scheint Jenny nicht zu stören. Auch Andrej scheint es in Palma zu genießen – er grüßte seine Fans auf Instagram: "Mir geht es sehr gut, 20 Grad und Sonne!"

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, TV-Sternchen

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de