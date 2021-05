Endlich geht es in die nächste Runde! Lily Collins (32) ist mit ihrer neuen Netflix-Serie Emily in Paris ein echter TV-Hit geglückt. Sie fungiert bei dem Format nicht nur als Produzentin, sondern spielt auch die Hauptrolle Emily. Kurz nach der Ausstrahlung der ersten zehn Folgen stand fest, dass es eine Fortsetzung geben wird, da die erste Staffel weltweit sehr gut ankam. Nun gab der Cast im Netz bekannt: Die Dreharbeiten für Staffel zwei haben tatsächlich schon begonnen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Emily in Paris" wurde ein Video veröffentlicht, das aus mehreren Statement-Clips verschiedener Darsteller zusammengeschnitten wurde. Neben Lily sind Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau, William Abadie als Antoine Lambert, Ashley Park (29) als Mindi und Lucas Bravo als Gabriel am Set zu sehen. "Ihr könnt es nicht erwarten? Ich kann es auch nicht erwarten, es wird so lustig!", erklärte Camille Razat (27), die Camille in der Serie verkörpert.

Vor den Dreharbeiten zu den neuen "Emily in Paris"-Episoden war Lily vor allem mit ihrem Privatleben beschäftigt. Die Beauty hat sich Ende 2020 mit ihrem Freund, dem Regisseur Charlie McDowell (37), verlobt. "Wir sind einfach total aufgeregt, dass wir nun verlobt sind. Ich weiß gar nicht, wie man sich daran gewöhnen soll", verriet sie völlig euphorisch in einem extra-Interview.

Netflix/ Stephanie Branchu Ashley Park und Lily Collins in "Emily in Paris"

Netflix/ Carole Bethuel Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau und William Abadie als Antoine Lambert

Carole Bethuel/Netflix Lucas Bravo als Gabriel in "Emily in Paris"

