Ob Hollywood, Paris oder Berlin – ihr Gesicht kennt man nahezu überall! Heidi Klum (47) ist nicht nur ein erfolgreiches Topmodel, sondern auch Moderatorin, Produzentin und fester Bestandteil verschiedener Castingsendungen. Neben der Kult-Sendung Germany's next Topmodel ist sie auch in der US-amerikanischen Talentshow America's Got Talent und bei Queen of Drags als Jurorin im Einsatz. Angefangen hat diese steile Karriere auch bei ihr mit einem Model-Wettbewerb. Jetzt tauchte ihre Bewerbung von damals auf!

Heidi Klum nahm 1992 an einem Model-Wettbewerb in der Fernsehsendung "Gottschalk" von Thomas Gottschalk (70) teil, was der Kickstart für ihre Karriere wurde. Zum Zeitpunkt der Bewerbung war sie gerade einmal 18 Jahre alt und besuchte die 13. Klasse, wie man im Bewerbungsbogen, der Bild vorliegt, sehen kann. Mit ihrer Körpergröße von 1,76 Meter und ihren damals noch braunen Haaren wurde sie am 23.3.1992 für die Sendung gecastet. Im Fragebogen gab sie als Hobby "Jazztanzen" an.

Der Gewinn für den Wettbewerb war ein beachtlich hoher: Die Siegerin sollte einen Vertrag bei einer New Yorker Agentur bekommen, der ihr innerhalb von drei Jahren Model-Aufträge im Gegenwert von 300.000 Euro zusicherte! Am 06. Mai 1992 gewann Heidi schließlich das Finale des Wettbewerbs und wurde mit dem Titel Model '92 gekürt. Nur wenige Jahre später hatte sie schon beeindruckende Aufträge im Gepäck und war beispielsweise Covergirl des Magazins Sports Illustrated, was in der Branche große Beachtung fand.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit brünetten Haaren, 2002

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Thomas Gottschalk 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de