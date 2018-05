Heute hat Thomas Gottschalk (68) allen Grund, die Korken knallen zu lassen: Der Entertainer feiert seinen 68. Geburtstag! Erst im Januar dieses Jahres durfte der beliebte Moderator den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Ehrenpreis für sein Lebenswerk entgegennehmen. Doch Thomas hat in seiner über 40-jährigen Karriere noch weitaus mehr erlebt, als nur das Gesicht von Kultsendungen wie Wetten, dass.. ? gewesen zu sein!

Kaum zu glauben, aber wahr: Thomas moderierte 1992 genau DIE Sendung, in der Heidi Klum (44) entdeckt wurde! In dem großen Fernsehwettbewerb "Model 92" begab sich der gelockte TV-Beau, wie Heidi heute, auf die Suche nach Deutschlands talentiertestem Nachwuchsmodel – und verpasste der aktuellen Freundin von Tom Kaulitz (28) damals einen ordentlichen Push! Aus der Moderator-Kandidatin-Beziehung vor gut 26 Jahren ist heute eine richtige Freundschaft geworden, wie zuletzt ein niedlicher Schnappschuss der beiden aus der ersten Klasse eines Langstreckenflugs zeigte. "Lieber Thomas, es ist immer wieder schön dich zu sehen", kommentierte Heidi das Sekt-Pic.

Mit wem Thomas heute zu seinem 68. B-Day anstößt, ist allerdings nicht bekannt. Der Bamberger zog sich bereits Mitte April von seinen Social-Media-Kanälen zurück. Herr Gottschalk gönnt sich aktuell eine kleine Sommerpause, die er offensichtlich für einen weiteren Meilenstein in seinem Leben nutzt. "Ich schreibe ein Buch", kündigte er stolz via Twitter an. Mit Sicherheit wird er aber seinen großen Tag mit seiner Ehefrau Thea verbringen.

Twitter / herbstblond Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Twitter / herbstblond Thomas Gottschalk, Entertainer

Patrick Hoffmann/WENN.com Thea und Thomas Gottschalk in Berlin 2016

