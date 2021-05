Das neue Foto von Prinzessin Charlotte (6) sorgt für eine Menge Gesprächsstoff! Inzwischen ist es fast schon Tradition: Zu jedem Geburtstag ihrer Kinder veröffentlichen Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) jeweils ein neues Bild. Am Sonntag wurde ihre Tochter nun sechs Jahre alt. Weil Charlottes Eltern eine Social-Media-Pause eingelegt hatten, postete stattdessen die Queen (95) den Schnappschuss, auf den die Royal-Fans bereits gespannt gewartet hatten. Unter dem Beitrag ist inzwischen eine rege Diskussion ausgebrochen: Sieht Charlotte nicht genau so aus wie ihr Vater als Kind?

Dieser Meinung sind zumindest zahlreiche Instagram-Nutzer: "Wow! Das gleiche Gesicht und das gleiche Grinsen – sie sieht aus wie William früher, ganz eindeutig!", staunt ein Fan in den Kommentaren. "Wie William, nur eben als kleines Mädchen", witzelt ein weiterer User. Ein paar andere widersprechen jedoch und sehen "ganz klar Mama Kate" in Charlottes Gesichtszügen.

Einige der Nutzer, die in diesem Fall "Team William" sind, weisen darauf hin, dass er nach seiner Großmutter kommt – und seine Tochter somit ebenfalls: "Bei Charlotte kommt ganz klar Uroma Elizabeth durch!" Was sagt ihr: Welchem ihrer Verwandten sieht die Sechsjährige am ähnlichsten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz William in Kanada, 2016

Getty Images Prinzessin Margaret (links) und Queen Elizabeth (rechts) im Jahr 1933

Wem sieht Charlotte eurer Meinung nach am ähnlichsten? Prinz William! Herzogin Kate! Queen Elizabeth! Abstimmen Ergebnis anzeigen



