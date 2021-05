Ashley Cain (30) steht völlig neben sich. Vor etwas mehr als einer Woche verstarb Azaylia, die acht Monate alte Tochter des Ex-Profikickers, an Leukämie. Für den trauernden Vater ist der Schmerz über den Verlust seines kleinen Engels schier unerträglich. "Ich bin gebrochen und es schmerzt jeden Tag mehr", fasst der einstige Fußballstar seinen Kummer in seiner Instagram-Story in Worte. Es fühle sich für ihn so an, als ob die Trauer seinen Körper regelrecht zerfrisst.

