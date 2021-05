Paola Maria (27) ist top in Form! Erst im November des vergangenen Jahres brachte die Influencerin ihr zweites Kind zur Welt. Ihre beiden Söhne Leonardo (2) und Alessandro sind der ganze Stolz der jungen Mutter. Doch nicht nur die Geburten ihrer Sprösslinge waren besondere Highlights im Leben der YouTuberin – auch ihre Hochzeit war ein Meilenstein. Diesen Moment wollte Paola nun noch mal Revue passieren lassen und probierte ihr Brautkleid an – und es passte!

In ihrem neuen YouTube-Clip zeigte sich Paola anfangs noch skeptisch, ob sie nach zwei Schwangerschaften überhaupt noch ihr damaliges Hochzeitskleid anziehen könne: "Ich glaub, ich pass nicht rein, und die Enttäuschung ist zu groß." Kurz darauf dann aber die Überraschung. "Ich passe rein", teilte die 27-Jährige mit weit aufgerissenen Augen überglücklich ihrem Mann Sascha Koslowski (34) mit. Ihre Brüste finde sie im Vergleich zum Zeitpunkt der Hochzeit allerdings nicht mehr so schön in dem Kleid.

Doch das war erst mal nur das Outfit von Paola und Saschas Zeremonie in Las Vegas. Kurz darauf holte die Beauty auch ihr Kleid der zweiten Hochzeit aus dem Schrank – und es passte ebenfalls. Die Netz-Bekanntheit kann es kaum glauben. Die emotionale Reise in die Vergangenheit ließ Paola sogar die eine oder andere Träne verdrücken.

Instagram / paola Paola Maria in ihrem Brautkleid

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Maria, Webstar

