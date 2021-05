Traurige Nachrichten aus der Welt der Elektro-Musik. Spätestens seit 2014 galt Pierce Fulton als aufstrebender Star unter den Musikproduzenten. Mit seiner Single "Kuaga (Lost Time)" gelang dem DJ der Durchbruch. Mit seinem letzten Album "Keeping the Little Things" wollte er im August an diesen Erfolg anschließen – doch nun geht eine tragische Nachricht um die Welt: Im Alter von nur 28 Jahren ist Pierce verstorben.

Via Instagram meldete sich sein älterer Bruder Griff zu Wort und bestätigte den Todesfall: "Es bricht mir das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass Pierce am Donnerstagabend nach einem tragischen Kampf mit seiner mentalen Gesundheit gestorben ist." Genaueres zu der Todesursache verriet die Familie jedoch nicht. Stattdessen schrieben sie rührende Worte über den Star-DJ: "Das einzige Wort, das seine Fähigkeiten wirklich beschreiben kann, ist 'Genie'", erinnerte Griff an sein verstorbenes Familienmitglied. Auch an die Fans richtete er im Namen seines Bruders warme Worte: "An jeden, der seine Songs gehört hat, danke."

Dabei machte Griff auch darauf aufmerksam, auf sich selbst und seine Psyche zu achten. "Ich rate euch allen, eure Energie auf die Zukunft auszurichten", heißt es in dem Post. "Lernt und versteht mehr davon, was so viele von uns durchmachen und was oft unter vielen Schichten versteckt liegt", schrieb Griff weiter.

Getty Images Pierce Fulton bei der Vanity Fair And Guess Summer Soiree in New York, 2015

Instagram / piercefulton Pierce Fulton, DJ

Getty Images Pierce Fulton beim Tidal X: 1020 im Barclays Center, 2015

