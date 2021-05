Wie läuft Christina Milians (39) Leben als dreifache Mutter? Ende März gaben die Schauspielerin und ihr Partner Matt Pokora (35) ganz offiziell die Geburt ihres jüngsten Sohnes bekannt. Violet Madison und ihr Brüderchen Isaiah dürfen sich seitdem über ein weiteres Geschwisterchen namens Kenna freuen. Ihre Fans hat die Amerikanerin bereits an der Schwangerschaft teilhaben lassen. Jetzt entzückt Christina ihre Community auch nach der Entbindung mit Einblicken in ihren neuen Alltag!

Auf Instagram teilt sie gleich mehrere Schnappschüsse und einen Clip von ihrem jüngsten Sohnemann. Die Aufnahmen zeigen seine kleinen Füße. Unter dem Beitrag gibt die 39-Jährige ihren Followern zu verstehen, dass ihr Nachwuchs sie momentan ganz schön auf Trab hält. "Vor allem wenn Papa Besorgungen macht und Violet bei einer Übernachtung ist", gibt Christina ehrlich zu. Trotzdem sei die "When You Look At Me"-Interpretin natürlich sehr glücklich mit ihrer Familie. "Ich würde um nichts auf der Welt tauschen wollen", schwärmt sie von ihrem neuen Alltag.

Die Geburt ihres Wonneproppens hatte die Sängerin Ende April mit einem süßen Beitrag im Netz verkündet. "Willkommen im Leben, Kleiner", betitelte sie den Post. Dabei hatte sie auch verraten, dass die Schwangerschaft ein richtiges Abenteuer gewesen sei. Deshalb sei Christina jetzt auch umso erleichterter, ihren Sohnemann endlich im Arm halten zu können.

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milians Sohn Kenna

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milians Kinder

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de