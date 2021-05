Dass Jessica Alba (40) ein richtiger Familienmensch ist, dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein. Seit 2004 gehen die Schauspielerin und ihr Mann Cash Warren (42) schon gemeinsam durchs Leben. In den vergangenen Jahren krönten sie ihr Liebesglück mit den drei gemeinsamen Kindern Honor (12), Haven (9) und Hayes (3). Doch nur selten gewährt die US-Amerikanerin Einblicke in ihren Alltag als dreifache Mutter. Umso mehr dürfen sich ihre Fans nun freuen: Jessica teilte ein süßes Foto mit ihren Liebsten!

Auf Instagram postete die "Fantastic Four"-Darstellerin vor wenigen Tagen einen Schnappschuss anlässlich ihres 40. Geburtstags, auf dem sie mit ihrer Familie um die Wette strahlt. Bei näherer Betrachtung der Aufnahme ist die Ähnlichkeit zwischen den Eltern und ihrem Nachwuchs kaum zu übersehen: Vor allem die beiden Töchter scheinen der Unternehmerin wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein! "Mein Herz ist voller Hoffnung, und alles, was ich im Leben tue, ist für euch", schrieb Jessica zu dem Foto und untermauerte ihre Gefühle zusätzlich mit dem Hashtag #myfamily.

Der seltene Schnappschuss kommt bei den Followern der 40-Jährigen super an: Neben vielen Komplimenten finden sich auch zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. Auch einige Schauspielkollegen zählten zu den Gratulanten – darunter Courteney Cox (56) und Chrishell Stause (39). "So wunderschön! Alles Gute zum Geburtstag", schrieb beispielsweise die "Superstore"-Darstellerin America Ferrera (37).

Getty Images Jessica Alba mit ihrem Ehemann Cash Warren

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2019

