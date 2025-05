Charlotte Würdig und Gia zeigen sich am Muttertag vereint

Georgina Stumpf, auch Gia genannt, und Charlotte Würdig (46) haben am Muttertag für eine kleine Überraschung gesorgt: Die beiden Ex-Partnerinnen von Rapper Sido (44) feierten den besonderen Tag Seite an Seite. Auf Instagram teilt die Moderatorin ein Foto, das die enge Verbundenheit zwischen ihr und der Influencerin deutlich zeigt. Georgina stillt darauf ihre kleine Tochter, während Charlotte so tut, als würde sie ihren Hund an die Brust legen. Dazu schreibt sie humorvoll: "Wir stillen alles! Babys, Hunde, Chaos. Schönen Muttertag."

Die Aufnahme entstand im gemeinsamen Zuhause der beiden Frauen, denn Georgina wohnt bereits seit einigen Monaten mit ihrer Tochter in Charlottes Haus. In der Kommentarspalte werden die Frauen für ihren Schnappschuss und die Message gefeiert. "Das Duo, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", "Wünsche euch auch einen schönen Muttertag" und "Ihr seid die Besten" lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Auch Sido meldet sich im Netz zu Wort und wünscht den Müttern seiner Kinder: "Happy Muttertag an alle Mütter von meinen Kindern, danke, dass es euch gibt, dass ihr das so gut macht."

Im Interview mit RTL schwärmte Georgina, wie unkompliziert und unterstützend das WG-Leben mit der Unternehmerin abläuft: "Wir verstehen uns wirklich blendend." Charlottes Humor und Georginas Offenheit für Neues machen die Mischung offenbar zu einer echten Wohngemeinschaft auf Augenhöhe. "Am Ende des Tages halten die Frauen dann immer doch zusammen", resümierte Gia. Charlotte ist beruflich zwar viel beschäftigt, hat aber ein großes Herz für ihre zweite Mitbewohnerin und deren Tochter.

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig und Georgina Stumpf

