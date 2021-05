Sie ist in Topform: Daniela Katzenberger (34) lebt mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophia (5) auf Mallorca. Erst vor Kurzem verriet die Powerblondine, dass sie noch lange nicht an ihre Show-Rente denkt. Und wieso auch: Schließlich stellte die Katze mit einem heißen Schnappschuss den Fans ihre Fitness unter Beweis. Und ganz besonders hob sie dabei ihr durchtrainiertes Hinterteil hervor.

Auf Instagram teilte Daniela jetzt nämlich ein Foto, das sie am Strand auf der Urlaubsinsel zeigt. In weißen Sneakern und engen schwarzen Leggins zeigt die ehemalige TV-Auswanderin ihre Kehrseite und dreht den Kopf keck in Richtung Kamera. "Pfälzer Essen formte diese Kiste", schrieb sie augenzwinkernd unter das Bild. Wenn sie ihrem Work-out da mal kein Unrecht tut!

Auf der Baleareninsel scheint es ihr auf dem Post gut zu gefallen. Dennoch offenbarte Daniela auf Instagram, dass sie oft über eine Rückkehr nach Deutschland nachdenke: "Wenn ich sagen würde 'jeden Tag' wäre es noch untertrieben."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2021

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

