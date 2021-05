Seine Vergangenheit lastet schwer auf Eric Stehfest (31) – und sie wirkt sich auch auf seinen Nachwuchs aus. In seiner neuen TVNow-Doku arbeitet der Schauspieler mit einer Therapeutin seine bewegte Kindheit auf. Er spricht dabei nicht nur darüber, dass er sexuell missbraucht wurde, sondern auch über seinen abwesenden Vater. Dass der Ex-GZSZ-Star ohne Vater aufwuchs, belaste heute sogar die Beziehung zu seinen eigenen Kindern. So gesteht er: Bei der ersten Schwangerschaft seiner Frau Edith Stehfest musste er gegen einen Fluchtreflex ankämpfen.

Er habe fliehen wollen, weil er dachte, ein Baby würde ihn "von Grund auf überfordern", erzählt er in Eric gegen Stehfest: In Therapie. Der gebürtige Dresdner habe richtig dagegen ankämpfen müssen, es seinem Vater gleichzutun und zu fliehen. Denn es sei das Ziel des 31-Jährigen, nicht so zu handeln wie dieser. "Ich glaube, dass ich das unterschätzt hatte, dass ich meinen Vater nicht hatte. Das ist jetzt dieses Ambivalente, dass ich jetzt merke, wie wichtig ich als Vater bin", sinniert Eric.

Trotz seines Willens, ein guter Papa für seine Kids zu sein, falle ihm diese Rolle sehr schwer. Das werde Eric vor allem dann bewusst, wenn er mit seinem Sohn Aaron Amadeus Zeit verbringe. "Ich werde dann sehr traurig und melancholisch [...]. Ich kann nicht lange mit ihm am Stück spielen. Ich muss dann immer wieder aus dieser intimen, engen Situation rausgehen", erklärt er. Dieses Gefühl sei aber besser geworden, seit sein zweites Kind – seine Tochter Aria Litera – auf der Welt ist.

Eric und Edith Stehfest mit ihrer Tochter Aria Litera

Livia Brandão und Eric Stehfest bei "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

Edith und Eric Stehfest mit ihrem Sohn Aaron Amadeus

