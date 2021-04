Nach zehn Jahren Ehe wissen diese beiden, wie sich Familienleben, königliche Pflichten und die Liebe gut unter einen Hut bringen lassen! Wenn man sich Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) anschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass ihnen das alles ganz leicht von der Hand geht. Das Paar gab sich am 29. April 2011 in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zu ihrem zehnten Hochzeitstag erreichten die Royals heute zahlreiche Glückwünsche, selbstverständlich auch von der Queen höchstpersönlich! Mit einem süßen Familienvideo bedankt sich das beliebte Pärchen nun im Netz.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account reagieren William und Kate auf die vielen Nachrichten zu ihrem Jubiläum: "Vielen Dank an alle für die netten Botschaften zu unserem Hochzeitstag. Wir sind enorm dankbar für die zehn Jahre der Unterstützung, die wir in unserem Leben als Familie erhalten haben", freut sich das Paar. Dazu posten die beiden ein Video, das sie mit ihren Kids Prinzessin Charlotte (5), Prinz George (7) und Prinz Louis (3) zeigt. Der Clip besteht aus einem Zusammenschnitt schöner Augenblicke aus dem privaten Alltag der königlichen Familie: Sie genießen die Natur, lachen, spielen Fangen und grillen Marshmallows über einem Lagerfeuer.

Die glücklichen Eheleute scheinen sehr darauf bedacht, ihrer Rasselbande eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Das kommt bei den Fans entsprechend gut an: "Warum macht mich das so emotional? Einen schönen Hochzeitstag für das hübsche Paar! Und was für eine großartige Familie und ein beeindruckendes Leben ihr zusammen gegründet habt", schwärmt beispielsweise eine Userin.

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz William, Herzogin Kate und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate im Buckingham-Palast im Juni 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de