Fans von Denise Munding und Nils Dwortzak können endlich wieder aufatmen! Die Bauer sucht Frau-Kandidatin sorgte in den vergangenen Wochen für Beunruhigung – wegen eines kryptischen Posts hatten die Follower der Landwirtin daran gezweifelt, ob die beiden Turteltauben noch eine glückliche Beziehung miteinander führen. Nun sorgte der Reality-TV-Star aber endlich für Klarheit: Denise machte ihrem Nils eine rührende Liebeserklärung im Netz!

Auf Instagram sorgte die Brünette mit einem emotionalen Post für Entwarnung. Zu einem niedlichen Pärchen-Pic des Paares schrieb sie rührende Zeilen an ihren Liebsten: "Manchmal fühle ich mich wie eine Knospe – ich gehe erst auf, wenn es mir gut geht und mir eine Substanz Nährstoffe gibt..." Offenbar scheinen die Sorgen der Fans unbegründet zu sein – zwischen Denise und ihrem Nils scheint es nach wie vor super zu laufen.

Zuvor hatte die Beauty mit einem emotionalen Posting Verwirrung gestiftet. "Kennt ihr diese Tage, an denen ihr am liebsten die Uhr einfach nur noch zurückdrehen möchtet? Und an einem Punkt stehen bleibt, an dem alles gut war", schrieb Denise zuvor auf Instagram. Viele User hatten daraufhin vermutet, dass sie und ihr Partner eine schwere Zeit durchmachen.

Instagram / denise_munding31 Nils Dwortzak und Denise Munding

Instagram / nilsdwortzak Bäuerin Denise mit ihrem Partner Nils

Instagram / nilsdwortzak Bäuerin Denise und Nils im Dezember 2020

