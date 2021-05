Evelyn Burdecki (32) hat aktuell eine Pechsträhne! Eigentlich ist die quirlige TV-Blondine dafür bekannt, für jeden Spaß zu haben zu sein und lacht auch gerne mal im Netz über sich selbst. Dabei macht die Reality-TV-Darstellerin zum Beispiel keinen Hehl daraus, ihre Gewichtsschwankungen öffentlich zu thematisieren. Doch jetzt berichtete das It-Girl ihren Fans schonungslos von einer kleinen Gesichtsveränderung: Evelyn kassierte gleich vier Herpesbläschen an der Lippe!

In ihrer Instagram-Story wandte sich Evelyn ungewohnt verärgert an ihre Community. "Mich hat es wieder erwischt", seufzte die 32-Jährige. Gleich vier Herpesbläschen sind an den Lippen der einstigen Let's Dance-Teilnehmerin zu sehen. Evelyn kennt den Grund des Herpesausbruchs. "Ich habe zwei Wochen keine Zinktabletten genommen", erklärte die Beauty. Eigentlich würde sie über die tückischen Lippenbläschen hinwegsehen, müsste die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nicht für einen wichtigen Dreh in Köln sein.

Aber Evelyn zeigte sich ihrer Community gegenüber wie gewohnt optimistisch. "Es ist menschlich. Man muss sich für nichts schämen – das ist mein Motto", weiß das TV-Sternchen. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem sie zu kämpfen hat. Kurz vor der Herpesattacke bekam Evelyn aufgrund einer Nussallergie ein angeschwollenes Gesicht. "Ihr wisst ja, es ist meine Pechwoche", gab das It-Girl zu verstehen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Mai 2021

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Sternchen

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im März 2021

