Konnte Evelyn Burdecki (32) am Freitagabend mit ihrer Intelligenz punkten? Die ehemalige Dschungelkönigin stellte sich heute in der RTL-Quizshow "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" den Promi-Gästen Caroline Frier (38), Pierre M. Krause und Daniel Donskoy und dem Durchschnittsdeutschen und sorgte dort wie üblich für gute Unterhaltung. Ob die Blondine darüber hinaus beim Beantworten der Wissensfragen auch mit dem Image des naiven Reality-Stars aufräumen konnte?

Bei "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" musste sich die Beauty unter anderem bei Aufgaben wie dem Erkennen von Fremdsprachen beweisen. Schon während der Halbzeit der Show lag Evelyn im Vergleich mit den Promi-Gästen auf Platz zwei und behielt diesen Rang auch am Ende der Sendung mit 25 Punkten bei. "Sankt Maik"-Star Daniel war ihr nämlich mit zwei Punkten voraus. Nichtsdestotrotz hat die Ex-Bachelor-Kandidatin allen Grund zur Freude: Sie ist dem Testergebnis zufolge nicht nur schlauer als 55 Prozent der Deutschen – sie überholt damit sogar Günther Jauch (64), der in einer vorherigen Ausgabe der Show nur die 51-Prozent-Marke erreicht hatte. Evelyn ist deshalb sehr froh, dass sie beweisen konnte, dass sie doch "ein bisschen schlauer" ist als viele Deutsche.

Auf den großen Wissenstest hatte sich die Influencerin vorab auf eher ungewöhnliche Art und Weise vorbereitet. Anstatt auf das Lesen von Sachbüchern hatte sie nämlich auf frische Luft und Süßigkeiten gesetzt. "Joggen, ganz viel Wasser trinken und ganz viel Schokolade essen. Mein Gehirn ist gut gelüftet", hatte sie die wichtigsten Aspekte ihrer Vorbereitung gegenüber RTL zusammengefasst.

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel / RTL Evelyn Burdecki bei "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?"

Anzeige

ActionPress Daniel Donskoy zu Gast in der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de