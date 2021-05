Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet! Bei 5 Senses for Love geht es langsam in die heiße Phase: Sechs Paare haben sich verlobt und warten sehnsüchtig darauf, ihre Auserwählten näher kennenzulernen. Der Trailer zur heutigen Folge hat aber bereits Böses erahnen lassen. Offenbar nehmen es manche der vermeintlich frisch verliebten mit der Treue nicht ganz so ernst. Einer davon ist Merle Carinas Verlobter Christian Hesse. Der Ex-Bachelorette-Boy züngelt mit Alissa Weber fremd. Die Knutscherei führt dazu, dass Merle schwer getroffen zusammenbricht...

Von den anderen Kandidatinnen informiert, ertappt die Blondine ihren TV-Partner auf frischer Tat. Daraufhin kann sie ihre Tränen nicht länger zurückhalten. "Wie kann man so sein? Dann sind die so kackendreist und machen weiter vor meiner Nase rum und haben das auch die ganze Zeit vorher schon gemacht", schüttet sie Yma Louisa ihr Herz aus. "Ich habe schon einiges erlebt, aber das übertrifft schon alles", äußert sie weiter und kann kaum fassen, dass Chris ihre Gefühle offenbar nicht gleichermaßen erwidert.

Doch warum hat der 26-Jährige plötzlich so gar kein Interesse mehr an Merle? Noch in der vergangenen Folge schwärmte der Verwaltungsleiter eines Pflegeheimes in den höchsten Tönen von ihr. "Mit Merle habe ich eine super Wahl getroffen und optisch hat sie mich sofort geflasht", betonte er. Kurz darauf hat die 39-jährige Alissa das offenbar aber getoppt.

