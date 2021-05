Zerbricht das erste 5 Senses for Love-Liebesglück bereits in Folge vier? Letzte Woche hatten sich in der neuen Datingshow gleich sechs Paare verlobt. Für diese geht es jetzt auf gemeinsame Pärchen-Reise nach Griechenland, um sich besser kennenzulernen – unter anderem also auch für Christian Hesse, der der Kandidatin Merle Carina einen Antrag gemacht hatte. Der Trailer für die kommende Episode deutet nun jedoch eine krasse Geschichte an: Geht der TV-Casanova seiner Merle etwa vor den Augen der anderen Show-Teilnehmer fremd?

In dem Video geht es nämlich ordentlich zur Sache, aber nicht zwischen Christian und Merle, sondern offenbar zwischen dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten und einer anderen Frau. Auf einem Boot eskaliert es und man sieht Merle weinend an der Reling – schluchzend erzählt sie Yma Louisa: "Die fummeln da einfach rum." In dem Vorschau-Clip sieht man auch die Kandidatin Anastasja Principessa, die mit Manuel Sofia verlobt ist. Sie nimmt augenscheinlich Stellung zu dem Szenario: "Ihr seid das allerletzte dieser Erde." Will sie etwa andeuten, dass Christian mit einer anderen verlobten Kandidatin fremdgeht?

In einer zwischengeschnittenen Sequenz sieht man nämlich Alissa Weber, wie sie knutschend auf einem Mann sitzt. Dabei kann es sich frisurtechnisch aber nicht um ihren Verlobten Sebastian Kolb handeln – macht sie etwa mit Christian rum? Von Marvin Osei hört man nur: "Krasse Situation, aber man muss seinem Herzen folgen." Eins steht damit fest: Folge vier wird äußerst spannend werden.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / merle_carina Merle Carina

Instagram / christianhesse94 Christian Hesse, 2021

Instagram / wlissa_aeber "5 Senses for Love"-Teilnehmerin Alissa

