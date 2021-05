So verabschieden sich seine Liebsten von Willi Herren (✝45). Der Schauspieler ist vor wenigen Tagen mit gerade einmal 45 Jahren verstorben. Heute wurde er in einer privaten Trauerfeier in Köln beigesetzt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise durften dem Realitystar dabei gerade einmal 30 Trauergäste die letzte Ehre erweisen. Nun sind die ersten Details der Beerdigung bekannt: Willis Angehörige ließen zum Beispiel Luftballons in den Himmel steigen.

Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass die gesamte Trauerfeier in Rot und Weiß gehalten würde, den Farben von Willis Heimat Köln. Wie RTL berichtet, haben seine Liebsten während der Gedenkfeier auch rote und weiße Luftballons fliegen lassen. Außerdem sei während der Zeremonie Applaus zu hören gewesen. Am Ende wurde Willis Sarg dann mit einer Pferdekutsche abtransportiert.

Die Familie hatte die Fans des einstigen Lindenstraße-Darstellers im Vorfeld gebeten, die Privatsphäre der Angehörigen zu wahren und nicht zur Trauerfeier zu erscheinen. Daran sollen sich die meisten Fans auch gehalten haben. Bloß wenige Willi-Begeisterte sind offenbar trotzdem zum Friedhof gegangen.

Anzeige

ActionPress/Hauter,Katrin Willi Herren bei seiner Food-Truck-Eröffnung in Frechen

Anzeige

RTL II Willi Herren bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de