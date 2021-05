Frischfleisch bei Ex on the Beach! Das Ende der vierten Folge deutete es schon an: Es ziehen neue Ladys ein, denn Till Adam und Tommy Pedroni werden auf eine Jacht geschickt. Den anderen dämmerte schon, dass die zwei dort womöglich auf ihre Ex-Freundinnen treffen könnten. Aber falsch gedacht: Tills einstige Verlobte Hanna Annika zog ein, als er und Tommy sich gerade mit zwei ganz neuen Damen amüsierten.

In der sechsten Folge, die nun auf TVNow verfügbar ist, ist der Einzug der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin zu sehen. In einem weißen Zweiteiler mit transparentem Rock legte sie einen echten Wow-Auftritt hin. Melody Haase (27) erkannte direkt neidlos an: "Die sieht überkrass aus – ihr Körper. Die sieht aus wie ein Model. Egal, ob die anderen Mädels es zugeben oder nicht: Sie ist eine Konkurrenz." Währenddessen gingen Tommy und Till mit den Neuzugängen Tara Tabitha und Vanessa Mariposa in die Flirtoffensive. "Wenn ich so ein hübsches Mädel wie die Vanessa sehe, denke ich mir natürlich, dass da etwas laufen könnte", schwärmte Till.

Doch bei der Rückkehr in die Villa war das Kopfkino dann ganz schnell wieder abgeschaltet, denn plötzlich stand ihm Hanna gegenüber: "Das hat mir echt ein bisschen die Sprache verschlagen", gab sich Till ernüchtert. Leider war seine Ex gar nicht mal so begeistert, ihn wiederzusehen und stellte auch direkt klar: "Für mich ist das Thema durch."

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Halil und Tara bei einem "Ex on the Beach"-Date

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

