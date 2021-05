Die Luft bei Germany's next Topmodel wird immer dünner! In genau drei Wochen steht schon das große Finale von Heidi Klums (47) Castingshow an. Aktuell sind noch acht Mädchen im Rennen – fünf von ihnen dürfen in die Endrunde. Das heißt, Modelmama Heidi muss noch drei Girls aussortieren. Für wen sie sich wohl heute entscheiden wird? Die Fans haben schon eine Vermutung, wer sich in der heutigen Folge von dem Traum, "Germany's next Topmodel 2021" zu werden, verabschieden muss...

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage, an der 1.445 Leser teilgenommen haben (Stand 6. Mai, 17:00 Uhr), ganz deutlich: Stolze 48,2 Prozent (696 Votes) der GNTM-Zuschauer glauben, dass es heute Liliana (21) trifft! Das liegt vermutlich daran, dass der Beauty mit nigerianisch-italienischen Wurzeln noch immer viele Ausrutscher passieren – zudem hat Heidi der aufgedrehten 21-Jährigen schon schon sehr viele Chancen gegeben... Könnte es damit jetzt womöglich vorbei sein?

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, könnte es auch für Luca knapp werden – das glauben zumindest 38,2 Prozent (562 Votes) der Umfrageteilnehmer. Um Ashley, Dascha (21), Yasmin (19), Soulin, Alex Mariah und Romina (21) hingegen machen die Fans sich gar keine Sorgen: Sie alle haben nicht mal fünf Prozent der Stimmen bekommen.

Instagram / liliana.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Girl 2021

Instagram / angelina.vnk GNTM-Kandidatin Luca

