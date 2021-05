Die Nachricht seines Ablebens überschattete den Donnerstag: Jan Hahn (✝47) soll bereits am Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben sein. Der beliebte Moderator hatte sein Publikum bis 2017 auf Sat.1, danach für RTL beim Start in den Tag begleitet. Besonders tragisch an seinem Tod: Jan ist dreifacher Vater. Kind Nummer drei war erst im Mai 2019 zur Welt gekommen. Seine kleine Familie lässt er nun zurück.

Die Babynews hatte Jan damals auf Instagram veröffentlicht. "Guten Morgen, du Schöne. Heute ist unsere Tochter geboren worden", hatte er vor zwei Jahren als frischgebackener Dreifach-Vater geschrieben. Auf dem Bild war nur das winzige Händchen seiner Jüngsten zu sehen, doch der "Guten Morgen Deutschland"-Moderator hatte ein paar Details verraten: Es sei sein drittes Kind und seine zweite Tochter.

Im Jahr 2013 hatte sich Jan auch einmal zu seinem Liebesglück geäußert: "Wir sind seit zwei Jahren glücklich und alles ist gut!" Ansonsten hielt sich das langjährige Gesicht des Sat.1-Frühstücksfernsehens zeitlebens eher bedeckt, wenn es um sein Privatleben ging.

Anzeige

Instagram / janhahn_official Erstes Baby-Foto von Jan Hahns Tochter

Anzeige

ActionPress Jan Hahn

Anzeige

Instagram / janhahn_official Jan Hahn und Susanna Ohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de