Madonna (62) ist am Boden zerstört: Ihr Freund und Kollege Nick Kamen ist am Dienstag im Alter von 59 Jahren verstorben. 1986 hatte sie gemeinsam mit dem Musiker seinen Song "Each Time You Break My Heart" produziert. Darüber hinaus wurde den beiden sogar eine Affäre nachgesagt – Madonna hatte diese Gerüchte jedoch stets bestritten. Dennoch verband sie und Nick offenbar eine starke Bindung: Im Netz teilte sie nun einen rührenden Post, in dem sie von dem Sänger Abschied nimmt.

Auf Instagram teilte die 62-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen Nick zu sehen ist. Darunter ist auch ein Foto, das sie mit dem Male-Model in jüngeren Jahren zeigt. "Es bricht mir das Herz zu wissen, dass du weg bist", kommentierte die sechsfache Mutter. Nick sei immer so ein freundlicher und süßer Mensch gewesen – allerdings habe er auch sehr gelitten. "Ich hoffe, du bist jetzt glücklicher, wo auch immer du bist", fasste Madonna zusammen.

Woran Nick starb, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Angeblich soll er vor seinem Tod lange krank gewesen sein. 2018 hatte das Management des "I Promised Myself"-Interpreten bekannt gegeben, dass er an Knochenmarkkrebs leide und sich einer Chemotherapie unterziehen müsse.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, US-amerikanische Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna im Januar 2017

Anzeige

Instagram / boygeorgeofficial Nick Kamen und Boy George, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de