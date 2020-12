Madonna (62) gibt einen seltenen Einblick in ihre Familie. Die Popqueen setzt sich in den sozialen Netzwerken vor allem selbst in Szene. Immer wieder überrascht sie ihre Fans mit ausgefallenen Looks, Tanz- und Gesangseinlagen. Ab und an gewährt die "Like A Virgin"-Interpretin ihren Followern auch einen Blick auf ihre Patchwork-Familie. Jetzt teilte Madonna sogar ein Video, in dem ihre sechs Kinder und ihr Freund Ahlamalik Williams gemeinsam zu sehen sind!

Auf Instagram teilte die 62-Jährige einen Clip, in dem sie mit ihrer Familie in festlicher Garderobe posiert. Die Aufnahmen sind während der Feierlichkeiten zu Thanksgiving entstanden. Mit pinkfarbenem Haar steht die Mutter stolz zwischen ihren Kids, die sich liebevoll in den Armen liegen. Zu sehen sind ihre leiblichen Kinder Lourdes Leon (24) und Rocco Ritchie (20) sowie ihre Adoptivkinder David Banda Mwale (15), Mercy James (14) und ihre Zwillinge Estere (8) und Stelle Ciccone (8).

In dem Video taucht auch Madonnas 26-jähriger Freund Ahlamalik auf. Ganz romantisch sitzt die Sängerin auf dem Schoß ihres Liebsten, während ihr Sohn David auf der Gitarre ein Lied anstimmt. Offenbar ist Ahlamalik schon ein fester Bestandteil von Madonnas Familie geworden. Die beiden sollen sich seit Sommer 2019 daten. Über Neujahr soll der Tänzer erstmals einen gemeinsamen Urlaub mit Madonna und ihrer Familie verbracht haben.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Freund Ahlamalik Williams

Anzeige

Getty Images Madonna mit ihren Kindern Mercy James und Lourdes in Lilongwe, Malawi

Anzeige

Instagram / ahla_malik Ahlamalik Williams, Tänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de