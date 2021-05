Tanja Szewczenko (43) meldet sich bei ihren Fans mit News zu ihren Zwillingen! Erst vor Kurzem wurde die Schauspielerin wieder Mama – und durfte am 27. April zwei putzige Jungs auf der Welt begrüßen. Zu dem Zeitpunkt war die einstige Alles was zählt-Darstellerin aber erst in der 34. Schwangerschaftswoche. Deswegen ist die frischgebackene Dreifach-Mama mit ihren Frühchen noch im Krankenhaus. Mit einem neuen Pic im Netz verrät Tanja nun, wie es ihren Söhnen geht und wie viel sie mittlerweile wiegen!

Via Instagram teilte sie nun den Schnappschuss aus der Klinik. Verschwommen im Hintergrund sieht man sogar zum ersten Mal die niedlichen Kerlchen. Tanja hält dabei einen Zettel in die Linse, auf dem das aktuelle Gewicht ihrer Kinder steht. Luis wiegt demnach 2012 und Leo 1942 Gramm. Unter dem Foto gab sie ein erfreuliches Update: "Hurra, beide haben schon zugenommen und auch ihre Temperatur können sie schon ein Stück besser halten." Die zwei müssen momentan noch in einem Wärmebett liegen.

"Die beiden machen sich wirklich gut. Seit neun Tagen erst auf dieser Welt und schon so viel geschafft!", zeigt sich Tanja mega-stolz auf ihre Zwillinge. Denn kurz nach der Geburt brachten beide noch deutlich weniger auf die Waage: "Wir wiegen 1.840 Gramm und 1.940 Gramm. Außerdem sind wir 41 und 45 Zentimeter groß", hatte die 43-Jährige nach der Entbindung auf Social Media verraten.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko zeigt das Gewicht ihrer Zwillinge

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Mann mit einem der Zwillinge auf dem Arm

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im April 2021

