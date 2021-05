Teilt Evanthia Benetatou (29) hier etwa gegen ihren Verlobten Chris Broy aus? Das Paar trennte sich vor Kurzem überraschend. Nach den Dreharbeiten zu dem Format Kampf der Realitystars soll der Muskelmann verändert nach Hause zurückgekehrt sein – daraufhin habe er kurze Zeit später seine Koffer gepackt. Die schwangere Eva teilte nun einen kryptischen Post – ist dieser womöglich an Chris gerichtet?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die einstige Bachelor-Kandidatin einen vielsagenden Spruch. "Einige Leuten sagen ernsthaft: 'Tut mir leid, dass ich dein Leben ruiniert und dein Herz gebrochen habe, aber können wir bitte noch Freunde bleiben?'", postete die Mama in spe. Eva hatte wohl eine klare Meinung dazu: "Niemals." Ob sich dieses mehr als deutliche Statement wohl an ihren Baby-Daddy Chris richtet?

Das war allerdings nicht der einzige Wink mit dem Zaunpfahl, den Eva in ihrer Story platzierte. "Wer gehen will, findet einen Grund. Wer bleiben will, findet eine Lösung", machte der Sommerhaus der Stars-Star mehr als deutlich. Wie es zwischen den Eltern in spe weitergeht, bleibt abzuwarten.

Eva Benetatou, Influencerin

Chris Broy und Eva Benetatou

Eva Benetatou, Reality-TV-Star

