Das Finale von Germany's next Topmodel rückt immer näher. Schon am 27. Mai wählt Heidi Klum (47) ihre 16. Siegerin aus. Bis dahin muss sie allerdings noch einige ihrer Kandidatinnen aussortieren – und diesem Job kam die Modelmama in der heutigen GNTM-Folge mal wieder nach. Heidi reduzierte ihre Top Acht mal eben auf eine Top Sieben: Es traf Nachwuchsmodel Luca Vanak!

Die hübsche Brünette konnte sowohl Heidi als auch Gastjurorin Lena Gercke (33) nicht von sich überzeugen. "Ich habe heute leider kein Foto für dich", hieß es am Ende der Episode vonseiten der Jurychefin. Gemeinsam mit Kollegin Ashley Amegan hatte Luca zittern müssen. Beide Kandidatinnen hatten im Laufe der Folge keinen einzigen Job an Land ziehen können – bis auf den Catwalk für die About You Fashion Week, bei dem alle Models gebucht worden waren.

Job-Chancen hatte es während der Episode allerdings eine Menge gegeben. So hatte die Zeitschrift Nylon nach einem Model gesucht und auch der eine oder andere Catwalk-Job auf der Berlin Fashion Week war zu vergeben gewesen. Diese schnappten sich aber Kandidatinnen wie Liliana Maxwell (21) oder auch Romina Palm (21).

Instagram / angelina.vnk GNTM-Kandidatin Luca

Instagram / lucaangelina.gntm2021.official Luca, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Getty Images Romina Palm auf der Berlin Fashion Week

