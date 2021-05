Bei 5 Senses for Love geht es mittlerweile richtig rund! Nachdem die erste Folge noch recht unschuldig begann und die Singles sich nur per Geruchs-, Tast- und Hörsinn kennenlernen durften, wurden die weiteren Episoden deutlich feuriger. Es gab Zickereien, heiße Küsse und sogar Trockensex vor laufender Kamera. Zuletzt sorgten Christian Hesse und Alissa Weber für einen großen Untreue-Eklat. Und dieses ganze Drama zieht wohl auch das TV-Publikum an.

Wie DWDL berichtet, knackte die Show am vergangenen Mittwoch erstmals die Millionenmarke. 1,07 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, um sich das feuchtfröhliche Kuppel-Spektakel anzusehen. Damit erreichte die Sendung den Bestwert seit Staffelstart. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 mit "5 Senses for Love" zur Primetime sogar einen starken Marktanteil von 8,9 Prozent. Und im Vergleich mit den Vorwochen ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen.

Auch auf Twitter wurde während der Ausstrahlung mal wieder wild diskutiert. Die User können es kaum erwarten, zu erfahren, wie es weitergeht. "Ich freue mich auf nächste Woche" oder "Da gibt es Beef – ich freu mich", kommentierten die Nutzer. Seid ihr auch im "5 Senses for Love"-Fieber? Stimmt ab!

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1 Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Paar

© SAT.1 Marvin und Yma in Folge vier von "5 Senses for Love"

© SAT.1 Alissa und Sebastian, "5 Senses for Love"-Kandidaten

