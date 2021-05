Wann dürfen Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) ihr Baby in die Arme schließen? Im Januar verkündeten die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zuckersüße News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch inzwischen wurde bekannt: Chris und Eva haben es als Paar nicht geschafft. Sie gehen getrennte Wege. Dennoch freuen sich die werdenden Eltern riesig auf ihren Nachwuchs: Chris verriet jetzt, wann ihr Baby ungefähr das Licht der Welt erblicken wird!

Chris fuhr zu Eva nach Düsseldorf, um sie zum Gynäkologen zu begleiten, erklärte er in seiner Instagram-Story. Dabei plauderte der werdende Papa aus, dass er seinen Nachwuchs schon bald in die Arme schließen könne. "Ich freue mich drauf. Es ist ja schon in drei, vier Wochen soweit", gab der Reality-TV-Kandidat den ungefähren Geburtstermin seines Kindes bekannt.

Dennoch sieht es momentan nicht danach aus, dass Eva und Chris nochmal ihr Liebesglück ineinander finden. Nach dem Arztbesuch fuhr der Influencer sofort wieder nach Köln in seine neue Wohnung. Grund für ihre Trennung war, dass Eva das Gefühl hatte, dass Chris nach den Dreharbeiten von Kampf der Realitystars verändert gewirkt habe und deutete an, dass er im Rahmen der Show eine andere Frau kennengelernt haben könnte. Dagegen setzte sich Chris auf Instagram kürzlich zur Wehr: "Leute, hört bitte mit den Spekulationen auf, dass irgendwelche dritten Personen etwas damit zu tun haben."

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit einem Hund

