Wie hat Evanthia Benetatou (29) gemerkt, dass bei Chris Broy etwas anders ist? Ende April gab die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin bekannt, dass ihr Verlobter, von dem sie gerade ein Kind erwartet, aus ihrer gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist. Er habe sich durch den Dreh für Kampf der Realitystars emotional sehr verändert und sei danach nicht mehr der Gleiche gewesen. Eva vermutet, dass da eine andere Frau im Spiel ist. Doch wie hat sich Chris' verändertes Verhalten überhaupt bemerkbar gemacht?

Im Promiflash-Interview verriet Eva nun: "Es hat sich so kühl angefühlt, auch seine Umarmung. So kenne ich Chris nicht. Vor allem nach sechs Wochen, die man sich nicht gesehen hat, vergisst man eigentlich die Welt um sich herum, wenn man auf den Menschen trifft, den man von Herzen liebt." In Evas Augen hätte man

als werdender Vater in diesem Moment vor Freude platzen müssen. "Ich hatte echt mehr Wärme und Zuneigung erwartet. Man vermisst sich doch", erklärte die 29-Jährige weiter. Sein Verhalten ihr gegenüber sei einfach komplett anders gewesen.

Chris selbst beteuerte gegenüber Promiflash, dass er sich sehr wohl darüber gefreut habe, Eva nach den Dreharbeiten wieder zu sehen: "Ich habe sie sehr, sehr vermisst." Jetzt könne er wieder voll und ganz für sie da sein, erzählte er wenige Tage vor seinem Auszug.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

RTLZWEI / Jana Herty Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

