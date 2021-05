Spannende Einblicke hinter die Kulissen von Germany's next Topmodel! Die aktuelle Staffel der beliebten Castingshow lief dieses Mal etwas anders ab als die Jahre zuvor. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise fanden die Dreharbeiten erstmals in Deutschland statt – das bedeutete für Heidi Klum (47) ein längerer Aufenthalt in ihrer alten Heimat. Die Model-Mama reiste jedoch nicht allein aus Los Angeles an, sondern brachte die gesamte Familie mit. Aber wie benimmt sich Familie Klum eigentlich so im Backstagebereich?

Ana Martinović, für die die aufregende GNTM-Zeit nun leider vorbei ist, plaudert nach ihrem Show-Aus mit Promiflash über Heidi und ihre Liebsten. Denn nicht selten seien auch ihre Kinder mit vor Ort gewesen. "Ich glaube, das war für sie immer ganz schön, weil sie einfach quasi zu Hause waren, weil überall waren alle da", erklärt das Nachwuchsmodel im Interview. Heidi habe unheimlich glücklich gewirkt und es genossen, ihre Familie um sich zu haben. "Lou habe ich auch manchmal gesehen. Sie hat dort immer ihre Hausaufgaben gemacht [...]. Es war alles perfekt, obwohl sie ja mit auf der Arbeit ihrer Mama waren. Es war halt alles so normal", schildert sie ihre Eindrücke.

Neben Lou (11) war natürlich auch Heidis älteste Tochter Leni (17) dabei. Sie habe in den Pausen ihrer berühmten Mutter oft etwas am Handy gezeigt oder mit ihr gemeinsam Fotos gemacht. Persönlich unterhalten hätten sich die Kandidatinnen und die Klum-Kids aber nicht. "Wir haben nur Leni kennengelernt, als sie in der Auftaktshow die Gebärdensprache gezeigt hat und sonst haben wir sie ein paar Mal gesehen. Sie saß immer am Set, aber dort, wo man sie nicht in der Kamera gesehen hat", verrät Ana weiter.

Instagram / ana.gntm2021.official Ex-GNTM-Kandidatin Ana

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / leniklum Leni Klum und Wendy Iles hinter den Kulissen ihres Vogue-Shootings, 2020

